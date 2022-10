Antoon scoort alleen maar hits: 'Zou willen dat ik wist hoe ik het deed'

De hits van zanger Antoon zijn dankzij de pakkende refreinen na één keer luisteren gemakkelijk mee te zingen. Dat is dan ook wat hordes tieners doen bij al zijn optredens. Maar een formule voor dat succes heeft hij niet, vertelt hij aan NU.nl.

Door Michiel Vos

"Ik ben niet bezig met een catchy liedje schrijven. Dat gebeurt gewoon. Soms zou ik willen dat ik wist hoe ik het doe - voor de schrijfsessies dat er niets uitkomt", aldus de zanger van hits als Hallo, Hotelschool en Olivia.

De twintigjarige Antoon is ervan overtuigd dat het voor hem geen zin heeft om te gaan schrijven met als doel een hit te maken. Dus dat deed hij niet toen hij zijn nieuwe single Klop Klop schreef. "Als er een sfeertje hangt dat er een hit moet komen, dan wordt het er bij mij nooit een. De succesvolste nummers die ik heb gemaakt, komen vanuit gezelligheid en lachen met vrienden."

'Ik wil niet hetzelfde doen als op een vorige single'

De zanger heeft de Ziggo Dome inmiddels tweemaal uitverkocht en kan met recht een succes genoemd worden. Daar kiest hij zijn singles niet op uit. "Daar houd ik niet van. Het gaat mij niet om de grootste hit. Er staat een nummer op mijn aankomende EP waarvan iedereen zei dat dit de nummer 1-hit zou zijn. Dat was voor mij bijna een reden het niet als single te kiezen. Ik wil niet een opvolger van mijn vorige hit en nog een keer hetzelfde doen. Ik wil juist vernieuwend blijven."

De singles van de artiest gaan volgens hem van country naar house, naar trap, disco en pop. Het hoppen van genre naar genre werd hem weleens afgeraden. "'Zou je dat nou wel doen, want je vorige was een hit en die klonk anders, werd er dan gezegd. Bij mijn vorige single werd ik gewaarschuwd dat-ie niet op de radio gedraaid zou worden, maar die werd ook platina. Het is wel zo dat hoe meer succes je hebt, hoe spannender het wordt om die stap een andere kant op te nemen."

'Vorige week vond je dit nog je beste plaat'

Hoewel Antoon altijd zelfverzekerd is over zijn muziek en singlekeuzes, schiet de onzekerheid er in de weken voor het uitbrengen soms toch nog even in. "Dan kan ik ineens denken dat het mijn slechtste plaat tot nu toe is. Dan bel ik Twan (van Steenhoven, Big2 van The Opposites en mentor van Antoon, red.) die me sust. 'Vorige week vond je dit nog je beste plaat', zegt hij dan. Hij helpt me herinneren hoe vet ik het nummer zelf vind en dat ik me geen zorgen moet maken over wat anderen vinden. Als ik maar lol heb gehad bij het maken en erachter sta wat ik uitbreng."

Antoon schreef Klop Klop over verliefd worden op een meisje dat nog een vriend heeft. Helemaal autobiografisch is het niet, geeft hij toe. "Ik schrijf met twee vrienden en we beginnen dan met praten over wat we hebben meegemaakt. Het is nooit helemaal gebaseerd op een verhaal van een van ons, maar op een gevoel dat samenkomt uit onze verschillende ervaringen."

De artiest is door de drukke festivalzomer helemaal niet toegekomen aan het schrijven van nieuwe muziek. Hij kan dan ook niet wachten weer de studio in te gaan. "Ik word bijna depressief van mijn lege Dropbox-map waar normaal nieuwe demo's in staan. Ik lig in mijn bed al allemaal ideeën te bedenken. Het wordt echt speelkwartier als we weer de studio in gaan. Dat is het leukste wat er is."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen