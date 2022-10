Waarom het de Backstreet Boys wel lukt als groep, maar niet in hun eentje

Justin Timberlake, Robbie Williams, Harry Styles: allemaal boekten ze na hun boyband-carrière ook solo enorme successen. Maar de populaire Backstreet Boys, die zondagavond in een uitverkochte Ziggo Dome staan, scoorden afzonderlijk geen enkele hit. Waarom lukt het wel in een groep, maar niet in hun eentje?

Door Danja Koeleman

"Backstreet's back, allright!" Zing je deze regel, dan is de kans groot dat je omgeving inhaakt. Maar het blijft waarschijnlijk oorverdovend stil als je vraagt om een solo-liedje van Nick, Brian, AJ, Howie of Kevin. En dat terwijl ze het (bijna) allemaal geprobeerd hebben.

Nick Carter, het BSB-lid dat veruit het populairst was onder de fans, was de eerste die solo ging. In 2002 bracht hij het album Now or Never uit, met daarop de bescheiden hit Help Me. Er werden een half miljoen exemplaren van verkocht. Carters album is veruit het 'succesvolste' project van de BSB-leden.

Zijn collega's wachtten een paar jaar voor ze Carters' voorbeeld volgden. Zo bracht Brian Littrell pas in 2006 het religieus getinte album Welcome Home uit. Die vloog niet bepaald over de toonbank, al deed het album het wel redelijk in christelijke hitlijsten.

Nick Carter (42) was altijd het populairste lid. Foto: BrunoPress

Depressie en verslavingen

AJ MacLean, die samen met Littrell als de beste vocalisten in de boyband werd gezien, kwam pas in 2010 met zijn eerste soloalbum. Hij werkte samen met grote namen als OneRepublic-frontman Ryan Tedder, maar ook deze r&b-plaat wist het grote publiek niet te bekoren.

Hetzelfde geldt voor het solowerk van Howie Dorough. En de debuutplaat van Kevin Richardson werd meerdere keren aangekondigd, maar heeft anno 2022 nog steeds niet het levenslicht gezien.

Waar andere leden van boybands in hun eentje een of meerdere hits op hun naam schreven, lukte dat de BSB-leden dus niet. Misschien komt dat wel omdat hun solomuziek een belangrijke factor mist: Max Martin. De liedjesschrijver en producer schreef zowat alle grote hits van de groep.

Everybody (Backstreet's Back), Quit Playing Games en I Want It That Way - allemaal zijn ze van Martins hand. De typische BSB-sound die hij voor hen creëerde, ontbreekt op het solowerk van de vijf mannen.

Ook hun privéleven zat in de weg. Zowel Carter als MacLean kampten met verslavingen en depressie. Daarom kreeg hun eigen muziek misschien niet de aandacht die het verdiende. Hun andere drie collega's hadden deze problemen niet, maar waren erg gesteld op hun privéleven. Ze schakelden daarom ook geen grootste marketinginstrumenten in om hun muziek te promoten.

2:08 Afspelen knop De hits van de Backstreet Boys op een rij

'De Backstreet Boys verlaat ik nooit'

De muziek van de Backstreet Boys heeft in al die jaren nooit aan populariteit ingeleverd. Met 130 miljoen platen zijn ze op papier nog steeds de succesvolste boyband ooit. Wat ze onderscheidt van veel andere jongensgroepen is dat ze sinds hun oprichting in 1993 nooit uit elkaar zijn gegaan. In tegenstelling tot andere groepen hebben de vijf zangers een warme vriendschap en was er nooit sprake van grote ruzies.

Sommige leden, zoals Carter en Richardson, verlieten tijdelijk de groep en ook de band zelf nam meerdere pauzes. Zo actief als in de jaren negentig zijn ze niet meer. Maar regelmatig brengen ze nieuwe muziek uit of gaan ze op tour.

"Mijn solocarrière en mijn werk voor de groep gaan hand in hand", vertelde AJ McLean in gesprek met CNN. "Ik zie niet in waarom je beide werelden niet met elkaar kan combineren. De groep is waar ik ben begonnen en waar ik altijd weer naar terugkeer. Al zou ik solo het grootste succes ooit scoren, de Backstreet Boys verlaat ik echt niet. Dit is waar ik thuishoor."

Dat geldt ook voor zijn vier collega's, benadrukt de Amerikaan. "De Backstreet Boys staan voor ons allemaal op nummer één."

Aanbevolen artikelen