Chef'Special viert jubileum in Ziggo Dome: 'Kunnen prima nog dertig jaar door'

Chef'Special bestaat dit jaar vijftien jaar en dat viert de Haarlemse band in april 2023 met een concert in de Ziggo Dome. Zanger Joshua Nolet denkt nog zeker dertig jaar door te kunnen, zegt hij in gesprek met NU.nl.

"Ons management wees ons erop dat we vijftien jaar bestaan en ik schrok daar best wel van. Het klinkt alsof we oud worden en dat worden we eigenlijk ook", lacht de 34-jarige Nolet. "Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe bijzonderder ik het vind. We hebben zo veel meegemaakt samen en het is fijn daar eens bij stil te staan."

"We zijn met z'n vijven collega's en familie van elkaar geworden. We hebben heel wat tijd met elkaar opgescheept gezeten. In kleine huisjes waar we aan nieuwe muziek werkten en in tourbussen waarin we stad en land afreisden. Je moet het maar overleven samen."

Dat lukt dus al vijftien jaar. Chef'Special is van plan om voor het jubileumconcert diep in de archieven te duiken. En dat terwijl ze vorig jaar met Afraid Of The Dark nog de grootste hit uit hun carrière scoorden.

"We willen ook wat nummers spelen van voordat we ons eerste album uitbrachten", licht Nolet toe. "We hebben nog allemaal demo's van half afgemaakte songs uit de tijd dat we alle surfcamps afgingen om te jammen. We duiken daar nu in om te kijken of er nog iets vets tussen zit dat we live kunnen spelen."

Een nieuw album voor het concert zit er niet in, maar wat nieuwe liedjes sluit hij niet uit. De band zal de komende periode veel tijd in de studio doorbrengen.

'Voel me soms weer dat negentienjarige joch'

Chef'Special stond in 2017 voor het eerst met een eigen concert in de Ziggo Dome. Dat optreden staat voor Nolet zeker in de top tien van meest bijzondere optredens van de band. "Bij zo'n grote show is het een uitdaging om iedereen te bereiken en mee te krijgen, ook achterin en op de tweede ring. Je wil het op momenten ook intiem maken zodat iedereen zich betrokken voelt. Dat lukte toen en daar was ik zo blij mee. Dat gevoel wil ik nog eens."

In de Ziggo Dome is plaats voor zo'n zeventienduizend man. Maar bang voor zenuwen is de zanger niet. "Ik ga ze zeker hebben, maar ik verwelkom ze op zo'n moment. Dat betekent dat het belangrijk voor me is. Stel je voor dat ik quasi-ongeïnteresseerd het podium opga, dan wordt het sowieso een minder goede show."

Het jubileumfeestje van Chef'Special is een paar weken geleden al begonnen met de release van You And I. Het nummer gaat over alle mensen die impact op je hebben gehad, maar die nu niet meer in je leven zijn. "We wilden vieren wat die mensen hebben bijgedragen aan je leven. Ook al zijn ze niet meer bij je. Zo zijn er bij ons in vijftien jaar de nodige mensen gekomen en gegaan. We koesteren wat we met hen hebben gedeeld."

Voor Nolet voelt het alsof de eerste vijftien jaar Chef'Special voorbij zijn gevlogen. Hij ziet dan ook nog volop toekomst in de band. "We dagen elkaar nog steeds uit, verrassen onszelf en inspireren elkaar. Soms voel ik me gewoon weer dat negentienjarige joch. Alsof we pas net zijn begonnen."

Chef'Special staat zaterdag 29 april 2023 in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop gaat maandag 10 oktober van start.

