Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn op 90-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn is op negentigjarige leeftijd overleden. Lynn stierf dinsdag in haar huis in Hurricane Mills in Tennessee, maakte haar familie bekend.

Door onze entertainmentredactie

Loretta Lynn werd begin jaren zestig wereldberoemd met haar hit Coal Miner's Daughter, een autobiografisch nummer.

Ze onderscheidde zich van andere countryzangeressen door openlijk te zingen over seks, vreemdgaan en scheidingen. In 2005 maakte Lynn een verrassende comeback met het album Van Lear Rose. Dat deed ze onder de hoede van Jack White, de frontman van The White Stripes.

De zangeres trouwde op vijftienjarige leeftijd met de toen 21-jarige Oliver Lynn, een maand nadat ze hem had ontmoet. Het paar bleef 48 jaar samen, tot Oliver in 1996 stierf. Het stel kreeg zes kinderen.

Aanbevolen artikelen