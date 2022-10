Maan werkt op nieuw album samen met Fresku en De Jeugd: 'Zo vet'

Delen via E-mail

Met Ronnie Flex, Kris Kross Amsterdam, Snelle en Acda en De Munnik heeft Maan al de nodige grote namen uit de Nederlandse muziekindustrie weten te strikken voor een samenwerking. Voor haar nieuwe album Leven mocht de zangeres zelf een paar namen aandragen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik had een meeting met mijn label waarin ze vroegen met wie ik écht nog eens wilde samenwerken. Ik noemde Fresku en De Jeugd Van Tegenwoordig. Drie keer raden wie er nu op mijn plaat staan."

"Het zijn artiesten naar wie ik zelf zo veel heb geluisterd. Ik had nooit verwacht dat het leven zo'n wending zou nemen dat ik nu zelf platen met hen kan opnemen. Fresku is een echte woordkunstenaar en ook nog eens een hele lieve guy. En met de muziek van De Jeugd ben ik opgegroeid."

Het opnemen van Naar De Maan (de single met De Jeugd Van Tegenwoordig) en Adem (met Fresku) was nog leuker dan ze had gehoopt. "Het is zo vet als de werelden van artiesten zo onverwacht samenkomen."