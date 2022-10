Maan: 'Succes is leuk, maar zonder familie en vrienden stelt het niets voor'

Zangeres Maan realiseert zich meer dan ooit dat het leven vergankelijk is. En dus wil ze van ieder moment met haar dierbaren genieten. De zangeres is dankbaar voor haar carrière, maar zonder haar familie en vrienden betekent het niets. "Succes is niks als je het niet kunt delen", zegt de 25-jarige artieste in gesprek met NU.nl. Dat gevoel staat centraal op haar nieuwe album Leven.

Door Michiel Vos

"Toen door corona al het werk wegviel, realiseerde ik me wat echt belangrijk is. Alles daaromheen is mooi en daar ben ik dankbaar voor. Maar zonder familie en vrienden stelt het niets voor. Ik voelde dat zo sterk dat ik het wilde opschrijven, dan heeft mijn omgeving iets persoonlijks om naar te luisteren", vertelt Maan de Steenwinkel over het nummer Beloof Je Dat.

"Het gaat over de vergankelijkheid van het leven en dat het niet normaal of vanzelfsprekend is om iedereen van wie je houdt nog om je heen te hebben." Maan wil niet te veel nadenken over dat aan alles een einde komt, maar staat door die realisatie wel bewuster in het moment. "Elke knuffel, lieve woorden, ik neem het in me op, want je weet het gewoon niet."

Nu optreden weer volop mogelijk is, springt de zangeres anders met haar tijd om dan voor corona. Zo zegt ze vaker nee en neemt ze genoeg tijd voor zichzelf. "Ik weet veel beter wat ik wel en niet wil. Sommige dingen passen gewoon niet bij me. Dat besef brengt meer rust in mijn agenda. Het geeft me meer tijd met mensen die ik liefheb, maar ook meer ruimte voor voorpret en het nagenieten van grote optredens. Zonder dat de trein meteen weer doordendert."

'Ik maak wat ik wil, want ik ben eigen baas'

Beloof Je Dat is een van de meerdere kleine, breekbare liedjes op de plaat. "Ik hou er het meest van om verhalen te vertellen. Dat is wat ik van kinds af aan al doe. Die kleine liedjes passen gewoon bij mij." De verhalen die Maan in haar liedjes vertelt, gaan dieper naarmate ze ouder wordt. "Ik leer mezelf steeds beter kennen en weet verbanden te leggen tussen mijn verleden en nu. Dat vertaalt zich ook door naar wie je bent als artiest. Ik wil de persoon en de artiest die ik ben, niet los van elkaar zien."

Hoewel ballads belangrijk blijven, vindt ze het steeds leuker om energiekere nummers te maken. "Waar je tijdens shows lekker mee kan beuken. Dat wil ik zeker meer doen bij een volgend project." De zangeres krijgt alle vrijheid om haar muzikale richting te bepalen. "Ik kan in de studio echt doen waar ik op die dag zin in heb. Ik ben eindverantwoordelijk en eigen baas over wat ik maak."

Maar dat brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Toen de deadline voor haar nieuwe plaat dichterbij kwam, verloor ze zichzelf af en toe in haar eigen nummers. "Je bent dan aan het inzoomen op elk detail in een liedje en verliest soms het overzicht. Je kunt er oneindig aan blijven sleutelen. De eerste keer dat ik de plaat luisterde nadat ik hem had ingeleverd, was het alsof ik hem voor eerst hoorde. Ik kon die spanning van me af laten glijden en had meteen een gevoel van trots."

