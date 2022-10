Lizzo treedt in februari op in Ziggo Dome

De Amerikaanse zangeres Lizzo geeft op 23 februari een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat heeft concertorganisator MOJO maandag bekendgemaakt. De show is onderdeel van het Europese deel van The Special Tour.

Door onze entertainmentredactie

De 34-jarige zangeres bracht afgelopen zomer haar vierde album Special uit. Hierop staat onder meer het nummer About Damn Time, dat veel in TikTok-video's wordt gebruikt.

Lizzo brak in 2019 door met haar derde plaat Cuz I Love You, waarmee ze drie Grammy Awards won. Momenteel is ze te zien in de realityshow Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls.

De kaartverkoop gaat op vrijdag 7 oktober om 12.00 uur van start.

