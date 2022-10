Ice Ice Baby-rapper Vanilla Ice treedt even niet op na overlijden rapper Coolio

Vanilla Ice, die eigenlijk Robert Matthew Van Winkle heet, heeft nog niet de juiste "mindset" om een show te geven. Daarom last de Ice Ice Baby-zanger een kleine pauze in, vertelt hij aan TMZ.

Het duo trad vorige week nog samen op in Texas. Vanilla Ice had niet verwacht dat dit het laatste optreden van de Gangsta's Paradise-zanger zou zijn, vertelt hij aan het Amerikaanse medium.

Vanilla Ice zei eerder deze week tegen de entertainmentwebsite dat hij de nacht van woensdag op donderdag niet kon slapen nadat hij had gehoord van het overlijden van Coolio. Ook donderdag was de rapper "nog in shock en in paniek".