K3 vindt Nederlands publiek luider en minder terughoudend dan het Belgische

Het is K3-leden Julia Boschman en Marthe De Pillecyn opgevallen dat het Nederlandse publiek anders reageert dan het Belgische, nu ze hier in Nederland op tournee zijn. In gesprek met ANP vertelt Boschman, die nog geen jaar bij de groep zit, dat Nederlandse kinderen veel luider zijn tijdens de shows.

Door onze entertainmentredactie

"Het voelde speciaal, iets meer als een thuiswedstrijd", zegt Boschman over haar K3-debuut in Nederland. "Het verschil in publiek is wel merkbaar. In Nederland zijn de kinderen luider en duiken ze echt mee in het verhaal en roepen ze van alles. Dat is heel leuk, daar krijg je heel veel energie van."

Ook De Pillecyn ziet en hoort dat verschil. "De Nederlandse kids zijn minder terughoudend, ze helpen mee als ze dingen zien en horen. Het is een beetje awkward als ze geen antwoord geven als je een vraag stelt, het geeft inderdaad meer energie als ze dat wel doen."

Het is voor Boschman haar eerste tournee in Nederland als K3-lid sinds ze vorig jaar november bij de meidengroep kwam als vervanger van Klaasje Meijer. Wennen hoeft de zangeres al lang niet meer. "Het paste zo goed bij mij dat ik nog geen moment heb gedacht hoe ik dit of dat moest doen", zegt ze. "Ik heb nog niet heel veel problemen ervaren, ik zit op m'n plekje en het voelt goed zo met z'n drietjes."

"Ik heb het gevoel dat mensen heel snel mee waren sinds we met Julia zijn", vult De Pillecyn aan. "Ze hebben haar echt in hun armen gesloten. We hoefden hen niet te overtuigen, het klopt."

