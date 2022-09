Phil Collins en Genesis verkopen muziekrechten voor 300 miljoen dollar

Phil Collins en zijn bandleden van Genesis hebben de rechten van hun muziek verkocht aan Concord Music. Volgens The Wall Street Journal zijn de rechten verkocht voor 300 miljoen dollar.

Phil Collins werd na het vertrek van Peter Gabriel leadzanger van de Britse band. Genesis scoorde hits als I Can't Dance, Land of Confusion en Jesus He Knows Me. Ook solo boekte Collins succes met nummers als In the Air Tonight en Another Day in Paradise.