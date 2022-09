Hoe Gangsta's Paradise van Coolio een van de grootste hiphophits ooit werd

Ruim 1 miljard streams op Spotify, net zoveel kijkers op YouTube en ruim vijf miljoen verkochte kopieën van een singletje: Gangsta's Paradise kan met recht één van de grootste hiphopnummers in de geschiedenis worden genoemd. Met het overlijden van Coolio, de rapper die het nummer in 1995 maakte, zijn de artiest en het nummer 27 jaar na dato weer trending.

Door Lara Zevenberg

De muziekscene van de jaren negentig werd sterk beïnvloed door rappers als 2Pac en Notorious B.I.G. De invloeden van Coolio en zijn collega's zijn nog altijd terug te horen in muziek die nu uitkomt. Coolio's grootste hit is juist weer beïnvloed door een grootheid uit de soul en r&b. Gangsta's Paradise gebruikt namelijk delen van de melodie en tekst van Stevie Wonders Pasttime Paradise uit 1976.

Gangsta's Paradise werd door Coolio, L.V. en producent Doug Rasheed geschreven voor de soundtrack van de film Dangerous Minds. In de film uit 1995 speelt Michelle Pfeiffer een docente die gaat werken op een middelbare school in een probleemwijk in Californië. Coolio zocht naar een nummer dat de strubbelingen van kinderen uit een wijk waar economische problemen en racisme een grote rol spelen goed zou verbeelden en stuitte op de demo van zanger L.V.

Stevie Wonder gaf niet meteen groen licht

"Het is alsof Gangsta's Paradise er moest komen. Dat het wilde leven, dat het geboren wilde worden. En dat ik alleen maar de boodschap over hoefde te brengen", zei Coolio later over het schrijfproces. De eerste zinnen van het nummer freestylede hij, waarna hij in één sessie het nummer afmaakte. Toch ging het uitbrengen van Gangsta's Paradise niet zonder slag of stoot: Stevie Wonder moest namelijk nog goedkeuring geven.

De zanger was niet blij toen hij de eerste versie hoorde. Wonder is geen fan van vloeken en Coolio had in die eerste versie er nog flink wat scheldwoorden tussen zitten. "Toen Stevie Wonder het hoorde, zei hij: geen enkele kans dat ik mijn nummer laat gebruiken in een gangsterlied", vertelde Coolio daarover in een interview met Rolling Stone.

Op verzoek van Stevie Wonder herschreef de rapper het nummer. "Hij vond een paar van de wat obscenere woorden die ik gebruikte niet oké. Ik gebruikte het N-woord en op twee plekken stond er iets als 'fucked in the ass'. Als ik dat niet zou aanpassen, zou hij zijn handtekening niet zetten. Dus dat heb ik veranderd. En toen hij eenmaal de nieuwe versie hoorde, vond hij het fantastisch."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Nummer 1-hit in veertien landen

En Stevie Wonder was niet de enige. Coolio scoorde een nummer 1-hit in veertien landen, waaronder Nederland. In Australië stond het nummer veertien weken lang op nummer 1 in de hitlijst, een record. Pas 22 jaar later werd dat record gebroken door Ed Sheerans Shape of You.

De rapper werd overladen met prijzen. Hij won een Grammy Award voor beste Rap Solo en een MTV Video Music Award voor de clip bij het nummer. In 2019 werd Gangsta's Paradise door Billboard nog genoemd als één van de twintig beste nummers van de jaren negentig.

"Weet je wat Gangsta's Paradise heeft gedaan, behalve dan dat het goed verkocht? Het gaf mij een plek in de wereld. Het gaf mij de garantie dat ik tot diep in mijn zestiger jaren zou kunnen touren, als ik dat wilde. Het is heel goed voor mij geweest en het heeft mij op plekken gebracht waar de meeste rappers, hoe groot ze ook worden, nooit zullen komen. Je zult Fetty Wap of Future niet snel zien in Pakistan of Oezbekistan, toch?"

Coolio werd twintig jaar na het uitkomen van Gangsta's Paradise nog dagelijks herinnerd aan het succes. "Nog altijd heb ik mensen die mij aanspreken op straat en vertellen dat het ze door moeilijke tijden heeft geholpen. Dat het hun leven heeft veranderd. Daarom zie ik het nummer als een geschenk. Het heeft niets te maken met mij, maar met de persoon die er op dat moment naar luistert. Het heeft te maken met alle mensen, overal."

Aanbevolen artikelen