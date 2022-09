Paramore brengt na zes jaar nieuw album uit

De Amerikaanse band Paramore komt na zes jaar met een nieuw album. De band kondigde woensdag aan dat het zesde studioalbum, getiteld This Is Why, op 10 februari 2023 wordt uitgebracht.

Door onze entertainmentredactie

De nieuwe plaat is de opvolger van After Laughter, uit 2017. De band bracht bij de aankondiging ook meteen de gelijknamige single This Is Why uit, inclusief een videoclip.

Volgens zangeres Hayley Williams, die sinds het verschijnen van After Laughter twee soloalbums uitbracht, was dat nummer het laatste liedje dat de band voor het album schreef. "Het vat de overvloed aan emoties, de achtbaan van het leven in 2022 en het overleven van de afgelopen drie of vier jaar samen", zegt ze in een verklaring.

De band werd in 2003 opgericht en bestaat verder uit gitarist Taylor York en drummer Zac Farro. De rockband scoorde hits met nummers als Misery Business en Still Into You. Paramore won dankzij Ain't It Fun in 2015 een Grammy Award voor het beste rocknummer.

