Post Malone hervat tournee na opname in ziekenhuis

Post Malone heeft dinsdag zijn tournee hervat nadat hij afgelopen weekend in het ziekenhuis was opgenomen. De rapper had last van stekende pijn en moeite met ademhalen. Dinsdagavond stond hij weer op het podium in de Amerikaanse stad Cleveland.

Door onze entertainmentredactie

Voorafgaand aan de show schreef de 27-jarige rapper op Twitter dat hij weer zou gaan optreden. Hij vertelde verder niet hoe het met hem ging. "Ik ga vanavond alles geven in Cleveland", schreef hij.

Post Malone blies zaterdag last minute een show af in Boston omdat hij een stekende pijn had en moeilijk kon ademhalen. Zijn klachten hadden mogelijk te maken met de smak die hij een week eerder maakte tijdens een concert in St. Louis. Toen blesseerde de rapper zijn ribben na een val in een gat op het podium.

Het concert van dinsdagavond was het eerstvolgende concert dat gepland stond na het afgezegde concert in Boston.

