Mr. Probz eist 10 miljoen van Sony: 'Dit kan een doorslaggevende zaak worden'

Mr. Probz is ervan overtuigd dat platenmaatschappij Sony Music Entertainment (SME) een groot geldbedrag heeft achtergehouden. De zanger, bekend van onder meer de hit Waves, klaagt het bedrijf daarom aan voor 10 miljoen euro. Mr. Probz vermoedt dat de platenmaatschappij ook geld bestemd voor andere artiesten en liedjesschrijvers heeft weggesluisd. Hoe zit dat?

Door Michiel Vos

Mr. Probz brak in 2013 door met Waves. Niet alleen de originele versie, maar ook een remix van dj Robin Schulz werd een hit. Het succes van de zanger, die eigenlijk Dennis Stehr heet, beperkte zich niet tot Nederland: Waves ging de hele wereld over.

Het liedje werd een nummer 1-hit in tal van Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. De remix telt op Spotify ruim 817 miljoen streams en het origineel nog eens 114 miljoen. Ook scoorde de zanger een grote hit met Nothing Really Matters (89 miljoen streams).

Met de muziek is een hoop geld verdiend. Maar volgens Mr. Probz is niet alles op de juiste plek terechtgekomen. Een deel van dat geld zou aan de strijkstok van SME en derde partijen zijn blijven hangen.

De zaak tegen zijn voormalige platenmaatschappij gaat om het uitbetalen van royalty's. Een partij die het werk van een ander gebruikt, moet daarvoor een vergoeding aan de auteur, artiest, uitgever of platenmaatschappij betalen. Het kan gaan om het samplen of coveren van muziek, maar ook gebruik in series, films of reclames, streaming of de verkoop van een album.

Om hun muziek aan de man te brengen, gaan artiesten en liedjesschrijvers met een platenmaatschappij of uitgever in zee. Hierbij leggen ze in een contract vast welke percentage royalty's de artiest of liedjesschrijver zelf krijgt en wat diegene afstaat.

Een percentage van iets, maar wat is 'iets'?

"Ik vertel mijn cliënten altijd: als je een percentage aangeboden krijgt, vraag dan altijd waarover het percentage wordt berekend. Een percentage is altijd een gedeelte van iets, maar het moet wel duidelijk zijn wat dat 'iets' is", benadrukt Sander Petit, die met zijn bedrijf De Dance-advocaat artiesten en platenmaatschappijen bijstaat.

Mr. Probz had een at-sourcebepaling in zijn contract, vertelt hij op zijn website. Dat houdt in dat voor het berekenen van de royalty's moet worden gekeken naar wat er in totaal met de muziek wordt verdiend en dus niet alleen naar wat een platenlabel als SME heeft ontvangen. Deze bepaling zorgt ervoor dat een liedjesschrijver niet ineens een hoger percentage moet afstaan als de platenmaatschappij met derde partijen en lokale uitgevers werkt.

"Als je je muziek in bijvoorbeeld Japan wil uitbrengen, heb je een lokale partij nodig die de markt goed kent", licht Petit toe. Zo'n bedrijf rekent een vergoeding voor zijn diensten voordat het de inkomsten aan de platenmaatschappij doorbetaalt. "Als Sony dat bedrag - waar die vergoeding al van af is gehaald - gebruikt voor de berekening van het percentage dat naar de artiest gaat, dan is er geen sprake meer van at source." Dit heeft tot gevolg dat de artiest minder geld ontvangt dan wat contractueel is afgesproken.

Gebrek aan transparantie is het grootste probleem

Het probleem is volgens Petit vooral dat de muziekindustrie hier niet transparant over is. Zo is het voor artiesten vaak niet duidelijk hoeveel er met hun muziek verdiend wordt en welk deel van die inkomsten aan hen voorbijgaan. "In het streamingtijdperk gaat dit gepaard met enorme hoeveelheden data, zeker als je net als Mr. Probz zo'n grote hit hebt. Je hebt als artiest wel een specialist nodig om daar chocola van te kunnen maken."

In 2020 stond Mr. Probz al eens met zijn bedrijf Left Lane B.V. tegenover SME in de rechtszaal. Destijds werd bepaald dat de platenmaatschappij opening van zaken moest geven in de vorm van boekhouding. Ook is de auteurswet onlangs gewijzigd, waardoor makers van muziek een jaarlijks overzicht met inkomsten en kosten moeten verstrekken. Petit: "Dat het om complexe data gaat, wil niet zeggen dat partijen als platenmaatschappijen geen verantwoordelijkheid hebben om dit transparant te maken."

Mr. Probz en zijn advocaat stellen - onderbouwd met onderzoek van accountantskantoor Grant Thornton - dat SME en dochterbedrijf Ultra Records de zanger 10 miljoen euro verschuldigd zijn, omdat de maatschappij zich niet aan de at-sourcebepaling in het contract zou hebben gehouden. Dat bedrag "is geen nattevingerwerk", denkt Petit. "Dat is op z'n minst een educated guess."

'Veel artiesten hebben geen idee of de vergoeding wel redelijk is'

"Dit kan een doorslaggevende zaak worden als het gaat om hoe transparant de muziekindustrie moet zijn", zegt de advocaat. Mr. Probz denkt dat hij niet de enige artiest is bij wie dit speelt. Petit bevestigt dat, maar zegt ook dat niet iedereen de financiële middelen heeft om er een advocaat en een accountantskantoor op te zetten. "De realiteit is dat veel artiesten geen idee hebben of de vergoeding die ze krijgen wel redelijk is."

Petit is positief gestemd over de kans van slagen van Mr. Probz' zaak. "Van wat ik lees, hebben ze een goed punt. De onderzoeken van Grant Thornton versterken dat gevoel. Tegelijkertijd zijn de argumenten van Mr. Probz bekend en kennen we het verweer van Sony nog niet." Mocht de zanger de zaak winnen, dan verwacht Petit vele vergelijkbare aanklachten. "Dan is het hek van de dam."

NU.nl heeft Sony Music Entertainment om een reactie gevraagd. Het bedrijf zegt de beschuldigingen "ten stelligste te betwisten" en de rechtszaak verder af te wachten.

