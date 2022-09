Mart Hoogkamer en Donnie grootste kanshebbers Buma NL Awards

Mart Hoogkamer maakt dit jaar tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards de meeste kans op prijzen. De zanger is vier keer genomineerd, maakte de organisatie dinsdag bekend.

Hoogkamer is met zijn hit Ik Ga Zwemmen genomineerd in de categorieën Meest Succesvolle Single en Meest Succesvolle Feesthit. Met Bieber van de kroeg, zijn duet met Donnie, maakt hij ook kans op de prijs voor de succesvolste single. Dat lied is ook genomineerd in de categorie Meest Succesvolle Kroeghit.