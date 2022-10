Robbie Williams geeft in januari 2023 twee concerten in Ziggo Dome

Robbie Williams komt volgend jaar voor twee concerten naar Amsterdam. De Britse zanger staat op 28 en 29 januari in de Ziggo Dome.

Williams doet de Ziggo Dome aan in het kader van zijn XXV Tour. De tournee is opgebouwd rond zijn nieuwe album XXV, dat 25 jaar na zijn eerste soloplaat Life Thru a Lens is verschenen. Voor het nieuwe album nam Williams zijn grootste hits opnieuw op, samen met het Nederlandse Metropole Orkest.