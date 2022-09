Roger Waters komt op 4 april met afscheidstournee naar Ziggo Dome

Delen via E-mail

De Britse muzikant Roger Waters komt met zijn afscheidstournee naar Nederland. Het voormalig lid van Pink Floyd staat op 4 april in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Eerder liet Waters al weten ook steden als Lissabon, Madrid, Bologna en Zürich te bezoeken. Momenteel is de muzikant nog bezig met zijn Amerikaanse tournee.

De kaartverkoop van de This Is Not a Drill-tournee start op vrijdag 30 september om 10.00 uur.