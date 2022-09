De Dijk had zelden groot succes in de hitlijsten, tóch zingen hele generaties mee

Veel Nederlanders kunnen nummers als Mag Het Licht Uit en Als Ze Er Niet Is woord voor woord meezingen. Maar wist je dat De Dijk in al die jaren slechts één keer de top vijf heeft bereikt? Een vogelvlucht langs de evergreens, waar de hitlijsten destijds amper oog voor hadden.

Door Michiel Vos

De Dijk, die vrijdagavond aan een reeks afscheidsconcerten begint in de Amsterdamse Ziggo Dome, debuteert in 1982 met het nummer Bloedend Hart. Tegenwoordig wordt het gezien als een van hun bekendste nummers, maar destijds maakte het niet veel indruk. De single schopte het zelfs helemaal niet tot de Top 40.

Binnen Zonder Kloppen uit 1985 is hetzelfde lot beschoren. Het nummer weet de Top 40 niet te halen, maar zanger Huub van der Lubbe vertelt in 2000 tegen Penthouse dat het nummer hem nog altijd genoeg geld oplevert.

De zanger schreef Binnen Zonder Kloppen over een affaire die hij tijdens zijn huwelijk had, met een vrouw die plotseling zijn leven in kwam en ook net zo plotseling weer verdween. Zijn vrouw bleef wel en Van der Lubbe zegt dat de verhouding geen nare nasmaak heeft achtergelaten. "Niet voor de ander en ook voor mijn vrouw niet. Al is het alleen maar omdat we er - dankzij dat liedje - nog steeds goed van eten", grapt hij erover.

De vijf meest beluisterde nummers van De Dijk op Spotify 1. Als Ze Er Niet Is - 16 miljoen streams (5e plaats in Top 40)

2. Ik Kan Het Niet Alleen - 15,4 miljoen streams (18e plaats in Top 40)

3. Groot Hart - 8,2 miljoen streams (geen Top 40-notering)

4. Mag Het Licht Uit - 8 miljoen streams (23e plaats in Top 40)

5. Nergens Goed Voor - 6,8 miljoen streams (10e plaats in Top 40)

Eerste Top 40-notering pas in 1987

Pas in 1987 weet De Dijk voor het eerst de Top 40 te bereiken met het nummer Mag Het Licht Uit. Het nummer van de plaat Wakker In Een Vreemde Wereld staat sinds het begin van de Top 2000 van Radio 2 bijna elk jaar bij de 500 populairste platen aller tijden, maar kwam destijds niet verder dan een 23e positie in de wekelijkse lijst. Na vijf weken verdween het nummer alweer uit de hitlijst.

Op hetzelfde album is Dansen Op De Vulkaan te vinden, een nummer geschreven over twee geliefden die nog even van elkaar genieten voor de wereld eindigt. Hoewel het nummer de Top 40 niet eens haalde, blijkt het nu een van de meest geliefde liedjes van De Dijk. In de recentste editie van de Top 2000 is het op de 273e plaats zelfs de hoogste notering van de band.

Met het vijfde album Niemand In De Stad dat in 1989 verschijnt wordt, de band populairder. Toch resulteert dat niet direct in een hit. De eerste single Ik Kan Het Niet Alleen is met vijftien miljoen streams op Spotify weliswaar een van de populairste nummers van de band, maar het komt in de hitlijsten niet verder dan de achttiende plaats. De single die daarna verschijnt, Nergens Goed Voor, is de eerste toptiennotering voor de band. Met 6,8 miljoen streams op Spotify is het een minder tijdloze klassieker gebleken.

De titelsong Niemand In De Stad, waarop Van der Lubbe onder meer zingt over een jeugdvriend die onder invloed van drugs zijn dood tegemoet sprong, is nooit als single uitgebracht, maar heeft toch zijn sporen nagelaten. Het nummer is met een 291e plek in de Top 2000 van 2021 het op één na meest geliefde nummer van de band in die lijst en een vaste waarde geworden tijdens hun concerten.

Grootste hit en nummer één-albums

In 1994 beleeft De Dijk zijn commerciële piek met het uitbrengen van de single Als Ze Er Niet Is. De ode aan Van der Lubbes vrouw Teuntje behaalt de vijfde plaats in de Top 40 en staat nog ieder jaar in de hogere regionen van de Top 2000. Op Spotify is het nummer het meest beluisterde lied van de band, met zestien miljoen afspeelbeurten.

Daarna weet de band nog hier en daar de Top 40 te bereiken, maar zijn het vooral de albums die het goed doen. In 2002 behalen ze met Muzikanten Dansen Niet voor het eerst de hoogste positie met een studioalbum. Ook Scherp De Zeis (2011) en Allemansplein (2014) voeren de albumlijst een week aan.

De klassiekers van de popband komen ongetwijfeld voorbij tijdens de afscheidsconcerten. De Dijk kondigde eerder dit jaar aan ermee te stoppen; voor zanger Van der Lubbe was de verrassing eraf. De band begint de concertreeks vrijdagavond in de Amsterdamse Ziggo Dome, waar ze vijf shows spelen. Daarna toeren ze langs de Nederlandse poppodia om op 17 december definitief afscheid te nemen in Paradiso, waar ze in 1981 ook hun eerste optreden gaven.

