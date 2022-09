Rolf Sanchez annuleert shows in AFAS Live vanwege middenrifblessure

Rolf Sanchez is nog niet voldoende hersteld van een blessure en moet daardoor zijn shows op 7 en 8 oktober in AFAS Live afzeggen. De optredens worden niet verplaatst, maar definitief afgelast, is te lezen op de website van de Amsterdamse concerthal.

Door onze entertainmentredactie

"Met pijn in het hart moet ik laten weten dat de Una Noche-concerten niet doorgaan", schrijft Sanchez op Instagram. Een tijdje geleden maakte de zanger in het tv-programma I want your song al bekend dat hij kampt met een blessure aan zijn middenrif.

Volgens de zanger werd tijdens zijn optredens met The Streamers duidelijk dat hij nog niet genoeg hersteld is om "langdurig te kunnen knallen", en zeker niet twee dagen achter elkaar. "Daarom is mij door de dokters afgeraden om de concerten in oktober door te laten gaan."

Sanchez bedankt zijn fans voor hun steun en geduld. "Ik ga nu vol aan mijn herstel werken en dan gaan we, zo snel mogelijk, groter uitpakken dan dat we nu van plan waren."

Mensen die kaartjes gekocht hadden voor de shows krijgen hun geld terug.

