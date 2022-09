Jaap Reesema scoort grootste hit in aardig presterend Beste Zangers-seizoen

Het vijftiende seizoen van Beste Zangers is wat aarzelend van start gegaan. Althans, als we naar de kijkcijfers kijken. Op avonden dat er geen voetbalwedstrijden worden uitgezonden, trekt het programma toch weer meer dan een miljoen kijkers. Een hit als Duurt Te Lang (Davina Michelle) of Door De Wind (Miss Montreal) zit er nog niet in, maar Jaap Reesema boekt wel succes met zijn vertolking van Nielsons Grijs.

Door Michiel Vos

Het seizoen loopt al bijna op zijn einde. Vanavond zien we naast Reesema en Nielson ook Claudia de Breij, Sarita Lorena, Roxeanne Hazes en Blanks de muziek van Ferdi Bolland vertolken. Het seizoen eindigt volgende week met een duettenaflevering. Het programma weet weliswaar niet elke week een miljoen kijkers aan zich te binden, maar met de afgelopen twee uitzendingen werd deze kijkcijfergrens wel weer doorbroken. En op YouTube worden de losse optredens ook nog eens honderdduizenden keren bekeken.

Voorlopig komt Reesema als de succesvolste deelnemer uit de bus. In de vierde week van Beste Zangers bepalen de artiesten welk lied van Nielson ze willen zingen. Reesema gaat voor het nummer Grijs, dat Nielson onder zijn eigen naam Niels Littooij uitbracht, op een ep die hij schreef na het overlijden van zijn neef en goede vriend.

De versie van Reesema is binnen enkele weken ruim 1,6 miljoen keer beluisterd op Spotify, meer dan drie keer zo vaak als het origineel tot nu toe. Reesema staat momenteel op de 27e plek van de lijst met de meest beluisterde nummers op Spotify in Nederland. Op YouTube is het optreden bijna 600.000 keer bekeken.

Reesema's versie van Grijs scoort een stuk beter dan de andere nummers die tot nu toe in het programma voorbij zijn gekomen. Op de tweede plaats staat Roxeanne Hazes, die in de tweede week het nummer Don't Stop van Blanks bewerkte tot Vannacht. Het nummer is ruim 465.000 keer beluisterd op Spotify en ruim 200.000 keer op YouTube. Nielson boekt ook een succesje met zijn optreden in de 'Blanks-week'. Hij vertaalde New Rules van Dua Lipa naar Spelregels, dat een kleine 400.000 keer gestreamd werd op Spotify en zo'n 170.000 keer op YouTube.

Davina Michelle heeft nog altijd de grootste hit

Davina Michelle heeft nog altijd de grootste hit uit het programma op haar naam staan. In 2018 bracht ze tijdens het elfde seizoen het nummer Duurt Te Lang van Glen Faria ten gehore. Het nummer stond elf weken op de eerste plaats in de Nederlandse Top 40 en heeft inmiddels ruim 106 miljoen streams op Spotify verzameld.

Rolf Sanchez en Emma Heesters belandden een jaar later op de tweede plek met hun hit Pa Olvidarte, die op Spotify 70 miljoen keer is beluisterd. De recentste grote hit uit het programma stamt uit 2020. Toen zong Miss Montreal het nummer Door De Wind van Stef Bos naar de derde plaats in de Top 40, met 40 miljoen streams tot nu toe.

Reesema is al aardig op weg om de grootste hit uit het vorige seizoen te overtreffen. Toen bleef Hijo De La Luna, vertolkt door Karsu, steken op 2,3 miljoen streams. Met de 83.000 streams die Reesema nu per dag binnenharkt, lijkt het een kwestie van tijd voordat hij dat aantal overtreft.

Beste Zangers-vertolkingen met meeste streams op Spotify 1. Davina Michelle - Duurt Te Lang (106 miljoen streams)

2. Rolf Sanchez & Emma Heesters - Pa Olvidarte (70 miljoen streams)

3. Miss Montreal - Door De Wind (40 miljoen streams)

4. Tino Martin & Davina Michelle - Voorbij (19 miljoen streams)

5. Maan - Jij Bent De Liefde (17,8 miljoen streams)

