Extra steun voor cultuursector is geen pleister op de wond voor poppodia

Hoewel de Nederlandse poppodia te spreken zijn over de extra financiële steun voor de culturele en creatieve sector in de miljoenennota, is het niet genoeg om de gestegen kosten te dekken. "Dit is zeker niet de pleister op de wond die wij nu nodig hebben", zegt directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF).

Door onze entertainmentredactie

"Naast de energiekosten hebben we te maken met de vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie. Het is een ingewikkelde situatie, zeker omdat we niet weten hoelang het allemaal gaat duren. "

Schans stelt dat de poppodia en organisatoren van festivals niet alle hogere kosten kunnen doorrekenen aan concertgangers. "Ook bezoekers hebben te maken met hoge energierekeningen en moeten straks keuzes maken naar hoeveel concerten ze gaan. Maar wij hebben juiste volle zalen nodig", zegt de VNPF-directeur.

"Je moet zeker voor 80 procent uitverkopen, wil je uit de kosten zijn. Maar de vraag is wie er dan voor onze hogere kosten gaat opdraaien. De steun heeft ons tijdens corona doen overleven, maar dat wordt een desinvestering als we straks alsnog in de problemen komen."

Schans noemt de investering in de jongerencultuur wel positief. Daarnaast is hij blij dat er meer oog voor zzp'ers is. "De steun voor de jongeren is belangrijk voor de aanwas van nieuw talent. Ook zijn we blij met de steun voor de zzp'ers. Er zijn veel schijnzelfstandigen in deze branche die op hun vrijheid waren gesteld. Maar de afgelopen twee jaar pakte dat niet goed uit. Het is fijn dat er nu geld voor de zzp'ers is en dat er ook gekeken wordt hoe deze in vaste dienst kunnen komen."

Vanaf volgend jaar gaat er 170 miljoen euro meer naar de culturele en creatieve sector. Dit geld is bedoeld om de positie van makers en werkenden te verbeteren.

