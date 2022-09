S10 brengt op 28 oktober nieuw album uit en geeft concert in Rotterdam

Zangeres S10 brengt op 28 oktober haar album Ik Besta Voor Altijd Zolang Jij Aan Mij Denkt uit. Dezelfde dag geeft ze een concert in de Arminiuskerk in Rotterdam, waar ze de plaat voor het eerst helemaal live speelt.

Het is het vijfde album van de zangeres, die in 2017 debuteerde met Antipsychotica. In 2020 bracht ze haar recentste album Vlinders uit. Op het nieuwe album staan onder andere het nummer De Diepte, waarmee ze Nederland vertegenwoordigde op het Songfestival, en Laat Me Los, een duet met BLØF.