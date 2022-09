Roxeanne Hazes maakt volgend jaar geen deel meer uit van Holland zingt Hazes

Delen via E-mail

Roxeanne Hazes verschijnt volgend jaar niet meer op het podium van Holland zingt Hazes. De dochter van André Hazes kondigde maandag aan dat ze geen onderdeel meer zal zijn van de concertreeks.

"Er gingen al wat geruchten rond, maar voordat ik deze beslissing definitief wilde maken, heb ik mezelf nog wat bedenktijd gegeven", schrijft Hazes in haar Instagram Stories . "Ik heb besloten dat ik volgend jaar niet meedoe aan Holland zingt Hazes."

De zangeres staat normaal gesproken op het podium met haar eigen repertoire, maar zong nog één keer in het jaar de muziek van haar vader André Hazes. "Dit was al tien jaar iets waar ik elke keer naar uitkeek, een bijzonder evenement om mijn vader te eren. Het publiek is fantastisch."