Lavinia Meijer gaat toeren met het Amsterdams Andalusisch Orkest

Harpiste Lavinia Meijer en het Amsterdams Andalusisch Orkest gaan vanaf oktober 2022 door Nederland toeren, heeft Theaterbureau De Mannen zaterdag bekendgemaakt. De voorstelling heet Immortal Trees. In het programma staan verhalen over bomen centraal.

Meijer geldt als een van de veelzijdigste harpisten van Nederland. Sinds haar debuut in Carnegie Hall in New York in 2007 wordt ze regelmatig uitgenodigd om als soliste op te treden in Europa, Azië en de Verenigde Staten.