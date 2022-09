Nederlandse shows Justin Bieber nog gepland ondanks gezondheidsproblemen

De gezondheidsproblemen waardoor Justin Bieber eerder deze maand een deel van zijn toer moest afzeggen, lijken voorlopig geen invloed te hebben op zijn concerten in Nederland in januari. Concertorganisator Greenhouse Talent laat weten dat de drie shows in de Amsterdamse Ziggo Dome nog gewoon gepland staan.

Door onze entertainmentredactie

De 28-jarige zanger maakte begin september bekend wegens gezondheidsredenen voorlopig te stoppen met optreden. Bieber kampt met fysieke en mentale problemen als gevolg van het syndroom van Ramsay-Hunt.

Als gevolg van die ziekte moest Bieber eerder dit jaar al een deel van zijn tour in de Verenigde Staten annuleren. Een deel van zijn gezicht was verlamd door een virus dat de zenuwen in zijn oor en gezicht aantastte.

Eind juli hervatte hij zijn optredens, maar dit bleek hem toch te zwaar te vallen. "De uitputting overviel me", schreef hij op Instagram. "Het komt goed met me, maar ik heb tijd nodig om uit te rusten en aan te sterken."

Voor zover nu bekend zijn alle optredens tot half oktober geannuleerd. Volgens Greenhouse Talents zal Bieber in januari weer volgens plan optreden.

