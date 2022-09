Rapformatie Strictly Family Business kondigt laatste liveshow aan

Delen via E-mail

De Haagse rapformatie Strictly Family Business, beter bekend als SFB, kondigt donderdag hun laatste liveshow aan. Dat zal zijn tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) op zaterdag 22 oktober in de AFAS Live.

De groep bestaat uit Frenna, KM, Jandro en Priceless en is sinds 2013 actief. Ze scoorden hits met onder andere Shutdown, Labanta en Nu Sta Je Hier. De afgelopen jaren hebben alle leden vooral gewerkt aan hun solocarrières, waardoor SFB meer naar de achtergrond verdween.

De formatie bracht zijn eerste single uit in 2013 en de eerste mixtape in december 2014. Daarna werkten ze mee aan het album New Wave. De leden van de rapformatie leverden teksten en vocals voor acht van de zeventien nummers op het album. Uiteindelijk sloten ze zich aan bij platenlabel TopNotch.