Lil Kleine treedt weer op in Nederland, festival dat hem boekte onder vuur

Lil Kleine treedt zaterdag voor het eerst weer in Nederland op sinds hij werd gearresteerd op verdenking van het mishandelen van zijn ex-vriendin Jaimie Vaes. Tiktak Festival in Rotterdam heeft de rapper geboekt, maar uit reacties blijkt dat veel bezoekers hier niet achterstaan.

De festivalorganisatie kondigt het optreden aan via Instagram. "Na een spectaculaire show in 2019 zal Lil Kleine ook dit jaar weer van de partij zijn."

In de reacties wordt duidelijk dat in ieder geval een deel van de bezoekers het te vroeg vindt voor een comeback. Zo kaart iemand op Instagram aan dat de zaak tegen Lil Kleine nog loopt en dat de organisatie die beter kan afwachten.

Lil Kleine trad de afgelopen periode alleen sporadisch op in het buitenland. De rapper trok zich terug nadat er in februari een video was uitgelekt waarin te zien was dat hij het hoofd van zijn inmiddels ex-verloofde Vaes tussen een autodeur klemde. Hij werd opgepakt en Vaes deed later aangifte tegen hem.