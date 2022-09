Sony Music heft dependance in Rusland op wegens oorlog in Oekraïne

Platenlabel Sony Music, de muziekdivisie van conglomeraat Sony, heeft Rusland verlaten. De activiteiten en muzikanten die voor het label actief waren, zijn overgedragen aan lokaal management. Het bedrijf laat Rusland achter zich vanwege de oorlog in Oekraïne, die een "verwoestende humanitaire impact" heeft.

Door onze entertainmentredactie

Ook het aantal sancties tegen Rusland blijft toenemen. "Daardoor kunnen we niet langer in Rusland blijven", zei Sony Music in een verklaring.

Het bedrijf maakte geen details over de transactie bekend. De muziekindustrie schortte eerder dit jaar de activiteiten in Rusland op na de inval van dat land in Oekraïne.

Het bedrijf heeft in Rusland naar verluidt zo'n veertig tot vijftig mensen in dienst. Die werkten niet alleen voor het platenlabel, maar ook voor de distributiedivisie The Orchard.

Het personeel en de artiesten die onder Sony Music Russia vielen, gaan naar verluidt over naar het nieuwe onafhankelijke label.

