Vrijlatingsverzoek moordenaar John Lennon voor twaalfde keer afgewezen

Mark David Chapman komt voorlopig niet op vrije voeten. De moordenaar van John Lennon had voor de twaalfde keer een verzoek om vervroegde vrijlating ingediend, maar dat werd maandag afgewezen.

De 67-jarige verscheen volgens Amerikaanse media vorige maand voor een reclasseringcomité dat over vervroegde vrijlatingen beslist. Waarom het verzoek is afgewezen is nog niet bekendgemaakt.