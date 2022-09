Muse geeft op 7 juni 2023 concert op Malieveld in Den Haag

Muse geeft op 7 juni 2023 een concert op het Malieveld in Den Haag. Maandag werd bekendgemaakt in welke Europese steden de band te zien is met de Will Of The People-wereldtour.

Door onze entertainmentredactie

De optredens in Europa zijn in juni en juli. Naast het Malieveld is de Britse rockband onder meer te zien in het Stade de France (Parijs), het RheinEnergieStadion (Keulen) en het San Siro Stadium (Milaan). Muse treedt op met het Britse rockduo Royal Blood.

Matt Bellamy, Dominic Howard en Christopher Wolstenholme kondigden eerder al een reeks theatershows aan. Ook daarbij is een optreden in Nederland gepland. Op 23 oktober staat de band in een uitverkocht Carré.

De kaartverkoop voor het concert op het Malieveld gaat vrijdag om 10.00 uur van start.

