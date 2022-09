Robbie Williams heeft spijt dat hij carrière in VS liet uitdoven

Robbie Williams had de kans om door te breken in de Verenigde Staten, maar zei nee tegen alle aanbiedingen die op zijn pad kwamen. Daar heeft de Britse zanger achteraf spijt van, vertelt hij in gesprek met de Volkskrant

Door onze entertainmentredactie

Hoewel de 48-jarige zanger geen onbekende naam was in de VS, bleven écht grote hits daar uit. Omdat Williams in Europa niet normaal over straat kon, besloot hij te verhuizen naar de VS. "Het was van eenzelfde orde die Michael Jackson tot waanzin dreef. Daarom ben ik naar Los Angeles gevlucht", zegt de artiest.

"Niet om het te gaan maken, maar juist om te ontsnappen aan de gekte hier. In LA kon ik in alle anonimiteit leven, ook al zat ik daar in een kast van een huis. In Amerika kon ik Bruce Wayne zijn, terwijl ik in de rest van de wereld Batman was. En al was ik daar alleen, ik voelde me in Londen met 24 uursbeveiliging nog veel eenzamer."

Ondanks dat het niet zijn doel was om definitief door te breken in de VS, kreeg Williams wel diverse aanbiedingen. "Al die talentenshows met hun jury's wilden me wel hebben, maar ik zei overal nee tegen", zegt de Angels-zanger.

"Daar heb ik soms best een beetje spijt van, want het lijkt me erg leuk om te doen, zo'n The Voice. Maar nu willen ze me vast niet hebben en zal ik mijn eigen talentenshow moeten uitvinden. Ja, dat is wat ik wil: Jan the Mole worden, of hoe heet die mediatycoon van jullie? O ja, John de Mol."

Aanbevolen artikelen