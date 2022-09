Concert van The Streamers is ook te volgen via gratis livestream

Het concert dat supergroep The Streamers op 17 september geeft in het Amsterdamse Olympisch Stadion is ook te volgen via een livestream. De groep maakte vrijdagochtend bekend dat vanwege de "grote vraag naar kaarten" voor de drie shows is besloten fans zonder tickets de kans te geven om de show toch te zien.

Door onze entertainmentredactie

Naast een liveregistratie van het optreden krijgen mensen bij 'Het Avondje met The Streamers' ook een documentaire over het ontstaan van de groep.

Het bekijken van de stream is gratis, maar kijkers wordt wel gevraagd een bijdrage in de digitale 'fooienpot' te doen. Met de opbrengst worden de kosten van de livestream betaald en een nieuwe muziekstudio gebouwd in het Emma Kinderziekenhuis.

The Streamers, met onder anderen Guus Meeuwis, Kraantje Pappie, Maan, Suzan & Freek en Miss Montreal, maakten vrijdag ook bekend dat FLEMMING en Jacqueline Govaert als gastartiesten zullen optreden in het Olympisch Stadion.

De groep werd in coronatijd geboren. The Streamers gaven toen digitale concerten vanuit Carré, Paleis Noordeinde, De Kuip en de Efteling. De optredens in het Olympisch Stadion van 16 tot en met 18 september zijn de eerste optredens waarbij publiek fysiek aanwezig kan zijn.

