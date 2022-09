Floris is niet alleen prins, maar ook dj: 'Heerlijk om de zaal mee te krijgen'

Prins Floris kennen we als neef van koning Willem-Alexander, maar behalve op Koningsdag kan je 'm ook tegenkomen achter de draaitafel. De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven is namelijk ook dj en organiseert zaterdag een bedankconcert voor de zorg, waarbij hij ook zijn opwachting op het podium maakt. NU.nl spreekt de prins over het concert en zijn hobby.

Door Danja Koeleman

De 47-jarige prins omschrijft zichzelf als een groot muziekliefhebber. Hij drumde en in zijn studentenjaren zette hij zijn eerste stappen als dj in een club in Leiden. "Daar werkte een vriend van me. Het leek me leuk om te draaien en van de eigenaar mocht ik dat doen op de dinsdagavond, de studentenavond", vertelt prins Floris aan NU.nl.

"Toen ben ik daar elke middag gaan oefenen, toen nog met platen natuurlijk." Daar leerde Floris ook Armin van Buuren kennen. De nu wereldberoemde dj draaide in dezelfde club. De twee hebben nog steeds goed contact.

Na Floris' studententijd verwaterde de hobby. Op verzoek van zijn dochter die een discofeestje vierde, pakte hij een aantal jaar geleden toch weer de draaitafel erbij. "Toen heb ik het weer helemaal opgepakt. Ik vind het heerlijk om muziek te draaien die je zelf lekker vindt en de zaal met je mee te krijgen."

Zijn fulltime bestaan wil de prins, die in het dagelijks leven werkzaam is bij een investeringsmaatschappij, er niet van maken. "Sinds Kingsland (een festival op Koningsdag, red.) dit jaar heb ik niet meer gedraaid. Ik doe het ook weleens in het buitenland, of ik draai voor vrienden, maar ik vind het het leukst om het af en toe te doen. Ik ben al wat ouder, ik sta niet meer wekelijks in de club, haha."

De muzieksmaak van de prins is heel breed. "Ik kan enorm genieten van discomuziek, maar hou ook wel van wat stevigers. Dat ligt helemaal aan m'n stemming. En als ik draai, kijk ik altijd wat er in de zaal gebeurt en pas ik de muziekkeuze daarop aan."

Prins is medeorganisator van bedankconcert

Dat zal hij zaterdag ook doen in de Ziggo Dome. De prins organiseert in samenwerking met 4PM Entertainment een gratis bedankconcert voor de zorg, waarbij hij zelf ook het podium zal beklimmen.

"Kort na mijn optreden op Kingsland kreeg ik een mail van twee medewerkers van het Haga-ziekenhuis. Zij werken voor het hart-longcentrum en hebben het in de coronaperiode heel zwaar gehad. Ze wilden iets organiseren voor collega's om ze te bedanken en vroegen of ik op dit feest wilde draaien", legt de prins uit.

Lang hoefde hij daar niet over na te denken, en bovendien stelde hij voor om het concert landelijk te organiseren. "De zorg heeft nog steeds een groot probleem door de grote uitstroom en ik vind dat we daar wat aan moeten doen. Dus laten we proberen om de zorg landelijk te bedanken en ze iets leuks terug te geven na twee zware coronajaren."

Geen zenuwen: 'Vooral met organisatie bezig'

De line-up van het feest wordt een gevarieerde mix van artiesten: zo staan Berget Lewis, Frans Bauer, Kris Kross Amsterdam en dus ook de prins zelf op het programma. Zenuwen heeft prins Floris in elk geval niet. "Daar maak ik me het minst zorgen over, ik ben vooral met de organisatie bezig."

Dat was een nieuwe klus voor de prins, die geen ervaring had met het organiseren van muziekfeesten. "Best wat mensen zeiden dat het niet ging lukken omdat we het concert erg snel wilden realiseren vanwege het risico op een coronaopleving in het najaar. Daar had ik inderdaad misschien iets te lichtzinnig over nagedacht. Maar het is fantastisch hoe medeorganisator 4PM Entertainment en de Ziggo Dome het hebben opgepakt."

Ook sponsoren en vrijwilligers snelden van alle kanten toe om te helpen. "Een productie neerzetten doe je niet zomaar, maar we worden enorm gesterkt door iedereen die belangeloos meehelpt. Dat het zo snel is gelukt en dat iedereen er zo hard aan werkt, geeft echt heel veel energie."

Noot van de redactie: dit interview is afgenomen voordat bekend werd dat koningin Elizabeth is overleden.

Aanbevolen artikelen