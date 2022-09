Justin Bieber stopt voorlopig met optreden wegens gezondheid

Justin Bieber ziet zichzelf genoodzaakt zijn wereldtour voorlopig te staken vanwege gezondheidsproblemen. De popster meldt op Instagram dat hij kampt met fysieke en mentale problemen door het syndroom van Ramsay-Hunt.

Als gevolg van die ziekte moest Bieber eerder dit jaar al een deel van zijn tour in Amerika annuleren. Een deel van zijn gezicht was verlamd door een virus dat de zenuwen in zijn oor en gezicht aantastte. Eind juli hervatte hij zijn optredens.

Maar nu wil de zanger zijn herstel toch op de eerste plaats laten komen. Na enkele optredens in Europa en een concert in Brazilië realiseert Bieber dat hij nog niet sterk genoeg is om het toeren weer aan te kunnen. "De uitputting overviel me", schrijft hij op Instagram. "Het komt goed me, maar ik heb tijd nodig om uit te rusten en aan te sterken."

Bieber schrijft niet voor hoe lang hij zijn tournee staakt. Begin januari staan er drie optredens in de Ziggo Dome gepland. Danny Damman van de Ziggo Dome laat weten nog niet te weten of de beslissing van Bieber invloed heeft op de concerten in Amsterdam.

