K-popgroep Blackpink treedt in december op in Ziggo Dome

K-popgroep Blackpink komt op 22 december naar de Ziggo Dome. Het is na de show in AFAS Live in 2019 de tweede keer dat de Zuid-Koreaanse meidengroep in Nederland zal optreden.

Door onze entertainmentredactie

Blackpink bestaat uit zangeressen Jisoo, Jennie, Rosé en Lisa en is op dit moment een van de populairste acts ter wereld. De groep heeft tachtig miljoen abonnees op YouTube en heeft het Guinness World Record van meest bekeken muziekvideo binnen 24 uur op haar naam staan.

De band brak het record met de release van de video bij het nummer Pink Venom. De muziekvideo is in het eerste etmaal maar liefst 90,4 miljoen keer bekeken.

De meidengroep was in 2019 de eerste K-popgroep die op het Amerikaanse muziekfestival Coachella stond. De zangeressen hebben inmiddels samengewerkt met grote sterren, zoals Selena Gomez, Dua Lipa en Lady Gaga. Blackpink viel in de prijzen tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards en People's Choice Awards.

Met de tournee Born Pink toeren de zangeressen langs de grootste zalen van Noord-Amerika en Europa. Kaarten voor het concert in de Ziggo Dome zijn vanaf 16 september te koop.

