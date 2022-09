Cliff Richard (81) brengt na bijna twintig jaar een nieuw kerstalbum uit

Cliff Richard komt met een nieuw kerstalbum. De 81-jarige zanger zal zijn plaat Christmas with Cliff op 25 november uitbrengen.

Het is voor het eerst in bijna twintig jaar dat Richard een kerstalbum uitbrengt. Zijn vorige plaat Cliff at Christmas kwam in 2003 uit. Hits van dat album zijn onder meer Mistletoe & Wine, Saviour's Day en The Millennium Prayer.