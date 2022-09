Two Door Cinema Club komt in oktober niet naar Amsterdam wegens zieke bassist

Two Door Cinema Club heeft zijn aanstaande tournee door Europa geannuleerd. De Noord-Ierse band laat weten de concerten te hebben moeten afzeggen vanwege "de ongeneeslijke auto-immuunziekte" waar bassist Kevin Baird aan lijdt. De groep zou op 1 en 2 oktober optreden in Amsterdam.

Door onze entertainmentredactie

In een bericht op sociale media lichtte de 33-jarige bassist van de bekende indierockband donderdagavond de beslissing toe. Hij schrijft onder meer dat de optredens van afgelopen zomer te zwaar voor hem zijn geweest.

In samenspraak met zijn artsen heeft hij besloten de tournee te laten schieten en een operatie te ondergaan. Daarbij zal een aangetast orgaan worden verwijderd, zodat de ziekte beter beheersbaar zal zijn, schrijft Baird.

Of en wanneer hij weer zou kunnen optreden, kan de bassist nog niet zeggen. "Het medische advies is nu dat we moeten afwachten hoe het herstel na mijn operatie verloopt."

Aan het einde van het bericht bedankt Baird zijn bandgenoten Alex Trimble en Sam Halliday en zijn fans voor hun steun. "Dank aan jullie allemaal voor het zijn van de beste fans ter wereld".

Het is niet de eerste keer dat de band concerten moet schrappen vanwege een ziek bandlid. Zo belandde zanger Trimble in 2014 met uitputtingsverschijnselen in een ziekenhuis en moest het Ierse trio abrupt stoppen met spelen.

Two door Cinema Club is in 2007 opgericht en heeft sindsdien vijf studioalbums uitgebracht. Het album Keep On Smiling verscheen vorige week.

