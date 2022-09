Eloi Youssef neemt geëmotioneerd afscheid van Kensington in Ziggo Dome

Zanger Eloi Youssef heeft zondagavond in een uitverkocht Ziggo Dome in tranen afscheid genomen van zijn band Kensington. De rockband speelde zes shows in de Amsterdamse concertzaal, waarvan zondag de laatste was. De zanger sprak van het perfecte afscheid.

Door onze entertainmentredactie

"Dit is het. Ik wil dit niet", zegt Youssef voordat hij zijn allerlaatste nummer als onderdeel van de band inzet. "Aan alle fans: dit was perfect", spreekt hij het publiek toe over het verloop van de concertreeks.

"Welkom bij de meest bijzondere show uit onze hele carrière", opende Youssef het concert eerder op de avond. "Het wordt een avond met een lach en een traan." En die tranen kwamen er zeker. "Ik moet echt proberen niet te hard te huilen, want ik zing voor geen ene fuck als ik aan het huilen ben", grapt hij tegen het einde van de show.

Youssef neemt uitgebreid de tijd om iedereen achter de schermen en de fans en liefhebbers van de band te bedanken. "En het allerbelangrijkste: ik wil mijn broeders naast me bedanken."

Gitarist Casper Starreveld spreekt Youssef nog toe tegen het einde van de show: "Ik vond het een eer om met jou in de band te zitten." Na twee toegiften keert Youssef nog een keer terug op het podium om geëmotioneerd een luid applaus te ontvangen.

De zanger kondigde eerder dit jaar aan de band te gaan verlaten vanwege een "verschil in toekomstvisie" met de andere leden. "Het is creatief gezien rond", vertelde hij in talkshow Humberto. De rest van de band heeft aangekondigd door te gaan met Kensington, terwijl Youssef zegt te blijven schrijven en zingen, omdat dit is wat hij leuk vindt. In welke vorm hij dat gaat doen, is nog niet bekend.

