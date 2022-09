Nirvana wint rechtszaak tegen de baby op de albumhoes van Nevermind

Nirvana heeft vrijdag de rechtszaak over de vier maanden oude naakte baby op de cover van het album Nevermind (1991) gewonnen. De Amerikaanse districtsrechter concludeerde dat Spencer Elden, de baby van destijds, te lang had gewacht met zijn beschuldiging dat Nirvana hem seksueel had uitgebuit door zijn foto op de albumhoes te plaatsen.

Door onze nieuwsredactie

De inmiddels dertigjarige Elden klaagde de band in augustus 2021 aan. Hij claimde dat de afbeelding kinderporno was en dat hij destijds te jong was om toestemming te geven om naakt op de albumhoes van de plaat te staan.

Ook stelde Elden bij de rechtbank in Los Angeles dat hij al zijn hele leven last heeft van het feit dat hij in zijn blootje op de hoes van Nevermind staat. Hij eiste daarom een 150.000 dollar schadevergoeding van de band.

Elden zou volgens rechter Fernando Olguin een kans hebben gemaakt als hij pas in de afgelopen tien jaar had ontdekt dat hij de baby op de albumhoes is, maar hij zou het al veel langer hebben geweten.

Elden beweerde dat de zaak nog niet verjaard was omdat zijn leed, waaronder emotionele nood, verlies van inkomsten en verlies van levensvreugde voortduurde tot in de volwassenheid.

De rechter verwierp dat argument en zei dat hij Elden anders in feite zou toestaan ​​om Nirvana voor onbepaalde tijd aan te klagen.

Elden tatoeëerde titel van album op zijn borst

Advocaten van de nog levende bandleden van Nirvana en van de nabestaanden van zanger Kurt Cobain hadden eerder aangevoerd dat Elden "drie decennia heeft geprofiteerd van zijn beroemdheid als de Nirvana-baby". Elden heeft de afbeelding zelf meermaals nagebootst en bovendien de titel van het album op zijn borst getatoeëerd.

Andere beklaagden waren onder meer Nirvana-leden Dave Grohl en Krist Novoselic, Kurt Cobains weduwe Courtney Love, verschillende platenlabels en fotograaf Kirk Weddle.

Elden's ouders waren bevriend met Weddle. Ze kregen destijds 200 dollar voor hun medewerking aan de hoes. "Daarna gingen ze taco's eten", zei Elden daar in 2015 over tegen The Guardian.

