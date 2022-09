Ferrari van James Hype populairste nummer van de zomer op Spotify in Nederland

Het nummer Ferrari van James Hype en Miggy Dela Rosa is het meest beluisterde nummer van de zomer op Spotify in Nederland. De streamingdienst deelde donderdag een lijst met de meest gestreamde liedjes van de afgelopen drie maanden. Waar Ferrari in Nederland bovenaan staat, is dat internationaal As It Was van Harry Styles.

Het nummer van de Britse dj James Hype was in de afgelopen drie maanden in Nederland goed voor 15,7 miljoen streams. De wereldhit van Styles eindigde in Nederland op de tweede plaats. De top drie wordt gecompleteerd door de hit I Want You van de Eindhovense dj La Fuente.

Internationaal is de tweede plaats voor een nummer uit de jaren tachtig. Running Up That Hill (A Deal With God) van Kate Bush heeft er dankzij het vierde seizoen van Stranger Things, waarin het nummer een grote rol speelt, 90 miljoen nieuwe luisteraars bij. In Nederland eindigde het nummer op de zevende plaats.

De Puerto Ricaanse reggaeton-artiest Bad Bunny, die de afgelopen twee jaar de meest beluisterde artiest op Spotify wereldwijd was, blijft onverminderd populair. Hij bracht in mei van dit jaar zijn nieuwe album Un Verano Sin Ti uit. In de internationale top tien staan maar liefst vijf nummers van deze plaat.

In de Nederlandse top tien zijn naast La Fuente nog meer artiesten van eigen bodem te vinden. Zo staat de rapformatie FMB op de vierde plek met het nummer Boot, gevolgd door Automatisch van Flemming op plaats vijf en Antoons hit Olivia op plek zes.

De tien meest gestreamde nummers op Spotify in Nederland deze zomer 1. James Hype & Miggy Dela Rosa - Ferrari

2. Harry Styles - As It Was

3. La Fuente - I Want You

4. FMB - Boot

5. Flemming - Automatisch

6. Antoon - Olivia

7. Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)

8. Donnie, Kris Kross Amsterdam & Tino Martin - Vanavond Uit M'n Bol

9. Camila Cabello & Ed Sheeran - Bam Bam

10. Emms & Idaly - Amazin'

