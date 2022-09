Blanks: 'Ik besefte door Beste Zangers dat ik in Nederland carrière wil maken'

Toen zanger Blanks vorig jaar werd gevraagd om deel te nemen aan Beste Zangers, besloot hij om niet mee te doen. Hij richtte zich op succes in het buitenland. Inmiddels ziet de zanger in hoe belangrijk het is om een "thuismarkt" te hebben, vertelt hij aan NU.nl.

Door Michiel Vos

"Beste Zangers leek me wat te Nederlands georiënteerd voor waar ik mee bezig was. Ik wilde niet dat alles in mijn carrière zich hier zou afspelen", vertelt Blanks, die als YouTuber ook een flink bereik in het buitenland heeft. De artiest en AVROTROS kwamen er vorig jaar dan ook niet uit, maar dit jaar was het wel raak.

Mede door de coronacrisis begon Blanks te beseffen dat een stevige thuisbasis in zijn carrière wel degelijk belangrijk is. "Jonge mensen in Nederland kenden mij misschien al wel, maar de rest van het publiek niet." Hij merkt dat hier verandering in komt door Beste Zangers. "Ik speelde van de week in Zwolle en er stonden veel meer wat oudere mensen in het publiek. Er komen nieuwe doelgroepen bij. Dat is wat dit programma doet."

Hoewel Blanks met volle teugen genoot van de opnames van het programma, vond hij het wel spannend toen de eerste aflevering werd uitgezonden. "Ik was echt nerveus. Mijn ervaringen daar werden toen van het publiek. Iedereen mag er dan wat van vinden. In principe moet je je daar niet te veel van aantrekken, maar het is wel leuker als mensen je aardig vinden en waarderen wat je doet. Ik was ook een van de minder bekende deelnemers van dit seizoen, dus dan hoop je maar dat je goed wordt ontvangen."

De zanger kan opgelucht ademhalen, want dat is het geval. "Ik heb zoveel mooie berichten gehad! Mensen zeggen dat ze blij worden van mijn positieve houding en mijn energie. Ik mag echt in mijn handjes knijpen." Ook op straat wordt de zanger, geboren met de naam Simon de Wit, steeds vaker herkend. "Mensen zijn superlief en positief. Ik vind het heel leuk als iemand naar mij toekomt om te vertellen dat ze me op tv hebben gezien. Het is nooit erg om een compliment te krijgen."

Samenwerkingen met Nielson en Roxeanne Hazes

Blanks houdt ook nog eens fijne vriendschappen over aan het programma. Op sociale media is te zien dat hij het goed kan vinden met de andere deelnemers zoals Nielson, Roxeanne Hazes en Claudia de Breij. Met een beetje geluk rollen daar ook muzikale samenwerkingen uit. "Ik ga volgende week naar Groningen om met Niels (Littooij, zoals Nielson echt heet, red.) muziek te maken. Met Rox heb ik het er ook over gehad om de studio in te duiken."

Of daar ook direct een nieuwe single uit zal voortkomen, durft hij niet te zeggen. "Het hoeft nog niet zo te zijn dat het muzikaal samen ook werkt, maar dat er een persoonlijke klik is, scheelt al 80 procent."

In het najaar staat er een tour in de planning door Nederland, België en Duitsland en vervolgens ook de Verenigde Staten. Ook heeft hij een single klaar liggen die hij wil uitbrengen tegen het einde van het seizoen van Beste Zangers. "Ik heb toch iets vets gemaakt! Dat wil ik zo snel mogelijk na de laatste aflevering delen. Dat is een mooie kans om jezelf in de kijker te spelen."

