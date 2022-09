Suzan & Freek gebruikten budget van videoclip voor vakantie in Italië

Suzan & Freek houden ervan om het nuttige met het aangename te verenigen. Het budget dat ze kregen om een videoclip bij hun nieuwe single Kwijt op te nemen, besloten ze uit te geven aan een vakantie in Italië. Gewapend met een camera gingen ze op pad in Toscane. "Het kostte helemaal geen moeite", vertellen de kersverse verloofden aan NU.nl.

Door Michiel Vos

Het zangduo schreef het nummer Kwijt begin augustus, na een drukke periode met Ziggo Dome-concerten, Vrienden van Amstel LIVE! en het eerste deel van de festivalzomer. "Het gaat over hoe lekker het is om soms even samen in een bubbel te gaan en je van de rest van de wereld af te sluiten", vertelt Freek. "Ons werk speelt zich ook veel online af, op Instagram bijvoorbeeld. Het is fijn om even de telefoon uit te kunnen zetten en op elkaar en het nu te focussen", vult Suzan aan.

Bij dit nummer hoort een luchtige, zonnige videoclip. "Wij dachten: als we slim zijn, dan gebruiken we het budget voor de video voor een leuke vakantie en gaan we gewoon lekker zelf filmen", vertelt het stel. In Italië regelmatig de camera erbij pakken voelde voor hen niet als werken. "We waren er helemaal niet zo veel mee bezig. Het voelde vooral als het af en toe iets vastleggen van onze vakantie." En daarbij was Freek als een kind zo blij dat hij eens met een drone mocht vliegen. "Echt zo'n jongensding", lacht Suzan.

Al binnen een maand nadat Kwijt geschreven was, wordt het met de wereld gedeeld . "We willen nummers niet te lang laten liggen en te veel nadenken over wat slim is qua release. We willen maken en uitbrengen wat we op dat moment zelf tof vinden. Als je te lang wacht, is het nummer misschien al niet meer accuraat qua gevoel, en Kwijt is een nummer dat perfect bij het einde van de zomer past", zegt Suzan.

Van festivals naar theaters

De zomer was voor het stel vooral gevuld met festivaloptredens. Als zwaar hebben ze het nooit ervaren. "Hoewel we op maandag vaak wel dood waren, hoor. We kwamen er wel achter dat het weinig zin had om op maandag studiotijd in te plannen." Op andere dagen van de week trokken ze zich er wel graag terug. "Het is lekker om af en toe je introverte bubbeltje in de studio in te gaan na alle drukte rondom de optredens."

Dezelfde nummers veel spelen verveelt het stel, bekend van hits als Goud, Als Het Avond Is en De Overkant, nog niet. "We hebben ook twee albums, dus genoeg ruimte om wat af te wisselen tussen liedjes. Maar ik geef wel toe: zondag spelen we Kwijt voor het eerst live en daar kijk ik wel erg naar uit", vertelt Freek. "Onze eerste single Als Het Avond Is speel ik nog steeds met veel liefde, vooral door de reactie van het publiek", vertelt Suzan.

Het duo begint binnenkort aan een theatertour, wat best een overstap is na de festivals. "De snelheid mag iets terug en er is meer ruimte om verhalen te vertellen, wat we graag doen. Op een festival is daar minder ruimte voor. Dan denken mensen al snel: Mand! Houd je mond en ga lekker spelen", lacht Suzan. "We hebben daar ook meer ruimte om nummers te spelen zoals ze zijn geschreven; alleen met piano en gitaar. Op een festival blijft dat niet altijd overeind."

Tussen hun drukke bestaan als artiest door vond Freek in juli ook nog de tijd om Suzan ten huwelijk te vragen. Ze zijn in Italië nog niet op zoek gegaan naar een locatie voor hun trouwerij. "We waren daar toevallig wel op onze eerste bruiloft sinds onze verloving, wat heel leuk was. Maar zelf zijn we nog niet zo ver met de planning", zegt Freek.

