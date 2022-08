Tweede Beste Zangers Live in april in Ahoy, hele line-up van dit jaar doet mee

De tweede editie van Beste Zangers Live, een concert waarbij deelnemers van het televisieprogramma optreden, vindt op 1 april 2023 plaats in Rotterdam Ahoy. Alle deelnemers van het huidige vijftiende seizoen, onder wie Nielson, Blanks en Roxeanne Hazes, treden op tijdens het evenement.

Ook Jaap Reesema, Ferdi Bolland, Claudia de Breij en Sarita Lorena zijn er in april bij. Zij zijn dit jaar ook te zien in het programma waarin artiesten elkaars werk vertolken.

Daarnaast sluiten Tim Akkerman, Lee Towers, Karsu, Thomas Berge en Tania Kross, die mededen aan eerdere seizoenen van het programma, aan. De artiesten brengen onder begeleiding van de band die ook in het programma te zien is hun hoogtepunten uit de show ten gehore.

Eerder dit jaar vond de eerste editie van Beste Zangers Live plaats. Op 13 en 14 mei stonden onder anderen Davina Michelle, Emma Heesters en en Rolf Sanchez in een uitverkocht Ahoy. Voor volgend jaar is tot nu toe één concert aangekondigd.

Blanks kijkt er al naar uit het podium in Ahoy te betreden. "Het is zeker niet verkeerd om eens op zo'n groot podium te mogen staan", vertelt de zanger en YouTuber aan NU.nl. Van zenuwen is bij hem nog geen sprake. "Het is pas volgend jaar natuurlijk, dus ik heb er nog niet heel veel over nagedacht, maar ik denk dat het een beetje zal voelen als optreden op een festival."