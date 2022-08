The Monkees-lid Micky Dolenz klaagt FBI aan om inzage rapport

Micky Dolenz, die in de jaren zestig lid was van de band The Monkees, heeft een rechtszaak aangespannen tegen de FBI. De drummer en zanger wil alle informatie die de Amerikaanse inlichtingendienst over hemzelf en de andere bandleden heeft inzien.

In 1967 bezocht een FBI-informant een concert van The Monkees en schreef die daar een rapport over. De inhoud daarvan was lang geheim. In 2011 werd het rapport vrijgegeven, maar veel passages waren onleesbaar gemaakt.

Wel was duidelijk dat de informant had gemeld dat het concert een "links politiek karakter" had. The Monkees zouden commentaar hebben gehad op de oorlog in Vietnam en rassenrellen.

Twee maanden geleden diende Dolenz (77), die als enige van de band nog in leven is, een verzoek in om het ongecensureerde rapport in te mogen zien. Dat verzoek werd niet ingewilligd. Via een advocaat heeft Dolenz nu een rechtszaak aangespannen om het hele rapport alsnog te mogen lezen.

'FBI moest niets hebben van tegencultuur'

Tegen het blad Rolling Stone zegt Dolenz' advocaat dat er nog een rapport over The Monkees is. Hij legt ook uit dat de FBI in de jaren zestig vaker bands en artiesten onderzocht. Volgens hem omdat de FBI, die toen werd geleid door de omstreden J. Edgar Hoover, niets moest hebben van de zogenoemde tegencultuur waar popartiesten volgens hem toe behoorden.

The Monkees waren in het midden van de jaren zestig het Amerikaanse antwoord op The Beatles. De muzikanten - naast Dolenz waren dat Michael Nesmith, Davy Jones en Peter Tork - hadden in de beginjaren weinig te vertellen. Ze moesten popliedjes zingen die door anderen geschreven waren.

De band figureerde in een eigen tv-serie en er werden stripverhalen rond de groep gemaakt. Pas toen de hype rond de band voorbij was, konden de bandleden zelf nummers schrijven en uitbrengen.

In Nederland hadden The Monkees hits met het door Neil Diamond geschreven I'm A Believer, Daydream Believer en Pleasant Valley Sunday.

