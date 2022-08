Mogelijk legere zaal bij Kensington: Ziggo Dome teleurgesteld in stakende NS

De Ziggo Dome en AFAS Live zijn teleurgesteld door het uitvallen van NS-treinen dinsdagavond. Hierdoor zijn de Amsterdamse concerthallen slecht bereikbaar terwijl er optredens van respectievelijk Kensington en Tame Impala op het programma staan.

Er rijden dinsdag geen treinen van de NS in Nederland door de NS-staking in Midden-Nederland, met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal - Schiphol.

"Het houdt ons dag en nacht bezig", laat Ziggo Dome-directeur Danny Damman weten. "Ik vind het erg vervelend dat het zo eenzijdig wordt besloten en dat er niet is nagedacht over alternatieven en er ook geen alternatieven worden aangeboden door de NS."

In het persbericht van de NS dat Damman maandagavond onder ogen kreeg, wordt volgens hem alleen gerept over wat niet kan. "Daar waren wij met name door teleurgesteld. We willen weten wat wél kan." De directeur noemt het vooral vervelend voor de fans. "Wij zijn er mede verantwoordelijk voor dat zij goed de Ziggo Dome kunnen bereiken."

Volgens AFAS Live-directeur Birgitte de Winter is het een probleem dat niet alleen bezoekers gebruikmaken van de treinen, maar ook een groot deel van het personeel. "Dat kan daardoor onze locatie moeilijker bereiken. Het is vervelend dat het zo loopt en natuurlijk zijn wij als AFAS Live hierin teleurgesteld", zegt ze.

Zo heeft de concerthal contact met een carpoolapp die het mogelijk maakt om met elkaar mee te rijden naar de concerten van Kensington deze week. Bezoekers worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden en vooral geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden. "Ik ben ervan overtuigd dat we het voor iedereen gaan oplossen."

AFAS Live heeft de hele dag overleg met concertorganisator MOJO, de NS, de gemeente, de politie en het GVB, laat De Winter weten. "Zij houden de situatie hier goed in de gaten en kijken of er bijvoorbeeld extra verkeersregelaars nodig zijn." Ook zij heeft vertrouwen in een goede afloop. "Tame Impala staat hoe dan ook in een volle uitverkochte AFAS Live", zegt De Winter. "We hebben er zin in."