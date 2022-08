Nog twee vrouwen beschuldigen R. Kelly van misbruik toen ze minderjarig waren

Nog twee vrouwen hebben tijdens de rechtszaak tegen R. Kelly in Chicago gesproken over vermeend seksueel misbruik door de Amerikaanse zanger toen ze minderjarig waren. De vrouwen zeiden in hun getuigenis dat ze meermaals tegen hun wil seks met hem hebben gehad.

Door onze entertainmentredactie

Een van hen verklaarde onder het pseudoniem Pauline dat het misbruik begon toen ze veertien jaar oud was. Ook zei ze de nu 55-jarige zanger te hebben betrapt met haar beste vriendin, die destijds vijftien was.

Volgens Pauline werden ze samen gedwongen tot onder meer trio's en het opnemen van seksfilmpjes. Een andere vrouw, die onder de schuilnaam Tracy getuigde, verklaarde dat ze tussen haar zestiende en achttiende door Kelly is misbruikt.

De rechtszaak tegen de zanger in Chicago begon enkele weken geleden. Hij staat in die Amerikaanse stad terecht voor meerdere aanklachten van seksueel misbruik van minderjarigen en voor onder meer het vervaardigen van kinderporno. Ook zou hij in 2008 de rechtsgang hebben belemmerd tijdens een zaak tegen hem wegens kinderporno. Een vermeend slachtoffer kwam al eerder in de huidige zaak aan het woord. Naar verwachting volgen er later nog twee.

Kelly, die sinds 2019 vastzit, werd eind juni in New York al schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die het misbruiken van vrouwen en minderjarige meisjes als doel had. Hij kreeg een celstraf van dertig jaar opgelegd. De zanger wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van (kinder)misbruik, maar heeft zelf altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Aanbevolen artikelen