Nick & Simon uit elkaar omdat voor Simon de rek eruit was: 'Hebben geen ruzie'

Nick & Simon gaan uit elkaar, omdat Simon Keizer geen toekomst meer zag in het duo. Nick Schilder geeft aan dat Nick & Simon voor hem nog niet klaar was. De zangers ontkenden maandagavond in talkshow Jinek dat er sprake is van ruzie tussen hen.

Door onze entertainmentredactie

Op de vraag waarom het duo besloten heeft na zestien jaar uit elkaar te gaan, antwoordt Keizer dat voor hem de lol al een tijdje weg is. " De eerste tekenen voor mij voelde ik tijdens de wereldreis die ik maakte met gezin in 2020. Ik had daar zo'n gevoel van vrijheid en ik kreeg een blok in mijn maag bij de gedachte dat het hele riedeltje weer zou beginnen bij thuiskomst. Het was voor het eerst dat ik geen zin had in Nick & Simon."

De zanger merkte dat hij het live spelen tijdens de coronacrisis niet miste. Het dwong hem eens goed na te denken over wat het voor hem zou betekenen als hij zou stoppen met Nick & Simon. "Ik dacht dat ik bij die gedachte in de paniek zou schieten, maar ik voelde juist opluchting." Keizer begon het werk als duo als een verplichting te zien en was klaar met de druk die daarbij komt kijken.

Keizer besprak dit gevoel voor het eerst met Schilder aan het einde van 2020. De definitieve beslissing werd meer dan een jaar later gemaakt. "Het definitieve moment was voor mij best wel gek", geeft Schilder toe. "We konden eindelijk op toer die we twee jaar hadden moeten uitstellen. Ik voelde euforie, want wat is het mooi dat het allemaal weer kan. Dan komt zo'n bericht alsnog wel binnen."

Geen sprake van ruzie

Schilder geeft aan dat hij nog niet wilde stoppen met Nick & Simon. "Voor mij was het nog niet klaar. We hadden net na zestien jaar een vernieuwend concept neergezet en ik weet zeker dat we dat over een aantal jaar nog eens hadden kunnen doen. Er was geen sprake van sleur voor mij." Schilder wil ook aan solomateriaal werken, maar had liever hun werk als duo op een iets lager pitje gezet en die werelden naast elkaar laten bestaan.

Hoewel er dus sprake is van een meningsverschil, benadrukken de Volendamse zangers dat er, ondanks de geruchten die de ronde doen, geen ruzie tussen hen is. Die geruchten ontstonden onder meer doordat de twee niet meer samen naar optredens reisden en Simon Nick ontvolgde op Instagram. De zangers ontkennen dat dit iets met onenigheid tussen hen te maken heeft. Presentatrice Eva Jinek lijkt niet overtuigd: "Jullie kijken elkaar amper aan", merkt ze tegen het einde van het gesprek op.

Vorige maand bevestigde het management van Nick & Simon al dat de zangers zich meer willen richten op soloplannen. Afgelopen vrijdag kondigden ze aan vanaf april 2023 definitief te stoppen als muziekduo. Wel blijven ze samen met Kees Tol verschillende televisieprogramma's maken.

Nick & Simon braken in 2006 door dankzij de realityserie van Jan Smit waar ze geregeld in te zien waren. De zangers scoorden door de jaren heen hits als Rosanne, Kijk Omhoog en Pak Maar Mijn Hand. In 2020 brachten ze hun laatste album NSG uit. Later dit jaar volgt er nog een verzamelalbum en volgend jaar volgt er een afscheidstour met een concertreeks in Ahoy in Rotterdam.

