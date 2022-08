Turkse popster Gülsen onder huisarrest in afwachting van rechtszaak over grap

De Turkse popster Gülsen wordt in haar thuisland vervolgd voor een grap die ze tijdens een concert maakte over islamitische scholen. De zangeres werd donderdag opgepakt en bracht enkele nachten in een cel door. Een rechter heeft nu bepaald dat ze het proces onder huisarrest mag afwachten.

Door onze entertainmentredactie

Gülsen maakte tijdens een optreden in april de grap dat haar collega "pervers" was geworden door zijn tijd op een Imam Hatip-school. Nadat een video met de opmerking was opgedoken, werd de 46-jarige popster opgepakt op beschuldiging van "aanzetten tot haat".

Gülsen verontschuldigde zich en sprak over een "grap onder collega's". Ze stelt dat haar grap wordt misbruikt door mensen die verdeeldheid willen zaaien in Turkije.

De advocaat van de zangeres tekende bezwaar aan tegen haar gevangenschap. De rechter oordeelde dat Gülsen niet in de gevangenis hoeft te blijven, omdat ze een jong kindje heeft en er geen sprake is van vluchtgevaar. Ook wordt de kans dat ze met bewijs zou knoeien laag ingeschat.

Haar arrestatie leidde tot verontwaardiging in onder meer de muzieksector en delen van de Turkse samenleving. Politici van de oppositie en andere muzikanten eisten haar vrijlating.

Critici verwijten de conservatieve Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat hij de rechterlijke macht gebruikt om afwijkende meningen in de Turkse samenleving de kop in te drukken. Gülsen komt onder meer op voor vrouwen en rechten van de lhbtiq+-gemeenschap.

