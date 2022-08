Caro Emerald komt met nieuwe band: 'Ik herkende mezelf niet meer'

Caroline van der Leeuw, beter bekend als zangeres Caro Emerald, maakt haar terugkeer in de muziek. In gesprek met de Volkskrant vertelt de 41-jarige artieste dat ze het repertoire van Caro Emerald achter zich wil laten en zich volledig stort op haar nieuwe project, de alternatieve band The Jordan.

Door onze entertainmentredactie

De zangeres vertelt dat ze zich nooit helemaal thuis voelde in Caro Emerald, omdat ze een imago kreeg aangemeten dat niet bij haar paste. "Ik voelde me steeds minder verwant met die dame met rode lippenstift en avondjurk. Zo zat ik 's avonds niet op de bank. Ik herkende steeds minder van mezelf in Caro Emerald."

"We hebben met Caro Emerald een monster gecreëerd, realiseerde ik me", vervolgt Van der Leeuw. "Natuurlijk was het succes allemaal prachtig en vooral het optreden vond ik heel erg leuk. En we zijn er allemaal ook financieel veel wijzer van geworden. Maar het overkwam me en daar heb ik toch gemengde gevoelens bij."

In de coronaperiode is Caro Emerald stilletjes gestopt, zonder hier publiekelijk aandacht aan te geven. Daarna stortte de zangeres zich op haar nieuwe project, The Jordan. Hun debuutalbum verschijnt in februari 2023.

"Het is een filmische popplaat geworden met invloeden van de Britse band Portishead, die je in diverse nummers terug zult horen", vertelt de artieste, die wereldwijd bekend werd met hits als Back it Up.

"Laat het duidelijk zijn dat ik met The Jordan nooit A Night Like This ga zingen", waarmee Van der Leeuw verwijst naar een van haar andere hits. "Gaat gewoon niet gebeuren. Ik begin met mijn nieuwe band helemaal opnieuw met nieuw repertoire."

