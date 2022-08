Taylor Swift brengt in oktober nieuw album uit

Taylor Swift brengt in oktober een nieuw album uit. Dat heeft de zangeres zondag bekendgemaakt toen ze de MTV Video Music Award (VMA) voor beste video in ontvangst nam.

Swift zei in haar dankwoord dat haar nieuwe plaat op 21 oktober verschijnt. Om middernacht liet de 32-jarige zangeres op Twitter weten dat het album Midnights, the stories of 13 sleepless nights scattered throughout my life gaat heten.